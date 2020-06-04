"Укрзализныця" запустила первые поезда в западном направлении

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках.

"Укрзализныця" возобновила сообщение Киева с Ивано-Франковском, Ужгородом, Ковелем и Хмельницким. Также из Ивано-Франковска можно уехать в Константиновку.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в фейсбуке.

"Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что билеты в эти поезда продают только на половину мест, поскольку в западных областях не ослабили карантин.

"Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах", - отмечается в сообщении.