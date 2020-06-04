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Суд арестовал мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника Налоговой с залогами 4 млн и 3,5 млн гривен

Дело расследуется по трем статьям УК.

Суд арестовал мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника Налоговой с залогами 4 млн и 3,5 млн гривен
Фото: khar.gp.gov.ua

Дзержинский райсуд Харькова арестовал двух киевлян, которые пытались "продать" должности главы областной администрации и налоговой службы.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, дело расследуется по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса.

"Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн - одному и 3,5 млн грн - другому", - сообщил Чубенко.

Напомним, 2 июня в харьковском ресторане были задержаны двое мужчин, обещавших обеспечить назначение на должность главы Харьковской ОГА и руководителя местной Налоговой службы за $1 млн и $100 тыс. соответственно. После получения первого транша в размере 150 тыс. гривен мошенники были задержаны.

В феврале в Киеве задержали мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности главы Житомирской области за $1,65 млн, а Николаевской - за $3,1 млн.

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