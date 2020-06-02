В Харькове задержали подозреваемых в попытке "продать" должности главы ОГА и налоговой

В Харькове задержали двух киевлян по подозрению в мошеннической попытке "продать" должности главы областной администрации и налоговой службы.

Об этом говорится в телеграм-канале председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

"Только что в ресторане "Ла Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тыс. долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 млн долларов", - сообщил губернатор.

По его информации, в Харьковской, Киевской и Одесской областях идут обыски по адресам проживания, места работы и арендованных помещений фигурантов дела.

В одному з харківських ресторанів СБУ затримала двох киян, які намагалися продати посади голів #Харків'ської ОДА та податкової.



Як повідомив голова ХОДА Олексій Кучер, затримання відбулося під час передачі $150 тис. Загальна вартість посади голови ОДА мала скласти 1 млн доларів. pic.twitter.com/4R8xasT0Fg — StudMedia (@StudMedia) June 2, 2020

Напомним, в феврале в Киеве задержали мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности главы Житомирской области за $1,65 млн, а Николаевской - за $3,1 млн.