Кулеба анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне глав МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров.

Об этом он заявил на встрече с главой немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маасом.

"Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров. Уже скоро состоится очередная такая встреча, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что на встрече с Маасом они обсуждали также и вопрос аннексированного Крыма.

"Сегодня мы упоминали также и Крым. И я еще раз обратился к Хайко за помощью, - чтобы обеспечить доступ Красного Креста в украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму. Так же мы заинтересованы в том, чтобы представители Красного Креста посетили и украинцев, которых незаконно удерживают на территории России", - заявил Кулеба.

"Крым, по убеждению Украины, должен оставаться на международной повестке дня, и мы продолжим обсуждение этой проблематики с нашими немецкими партнерами", - добавил глава украинского МИДа.

Кулеба подчеркнул, что вопрос Крыму на переговорах поднимается в различных форматах.

"Нас интересует прежде всего два элемента. Первый - защита прав человека в оккупированном Крыму и освобождения лиц, которых незаконно удерживает РФ. И вы знаете, что большинство из них - это крымские татары. Поэтому здесь речь идет о целенаправленной определенной политике. Второй элемент - более глобальный. Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами", - отметил глава МИДа.

Он напомнил, что недавно этот вопрос комментировал президент Украины на итоговой пресс-конференции.

"Этот вопрос так же актуально для внешнеполитического ведомства. Поэтому с нашими партнерами мы будем говорить, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как должна выглядеть международная платформа по Крыму. И эта тема будет также предметом нашего разговора с господином Маасом в дальнейшем. Отмечу, что вопрос Крыму будет находиться для меня среди приоритетных как для министра иностранных дел до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников находятся с визитоом в Германии. Как ранее сообщалось, украинская делегация намерена обсудить с главой немецкого МИДа выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя в стреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.