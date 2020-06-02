Тимошенко предложила власти сотрудничество в преодолении кризиса

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает власть сесть за стол переговоров и начать создание единой антикризисной команды. Об этом она заявила на брифинге по результатам совещания лидеров фракций и руководства парламента.

«Наша команда провела профессиональный анализ состояния государственных финансов. В экономике государства запущены разрушительные процессы. Исполнение бюджета провалено. Подает валовой внутренний продукт. Не кредитуется экономика. Это - следствие того, что Национальный банк и правительство не координируют свою политику. Стратегия Национального банка сознательно и тотально разрушает экономику Украины», - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко убеждена - сейчас нужен диалог президента с ответственными политическими силами и создание мощной спасательной команды в Украине, которая немедленно займется возрождением всех систем жизнедеятельности страны.

«Поэтому на совещании мы внесли предложение о немедленной встрече президента Украины с лидерами фракций, чтобы в Украине начался диалог, и мы могли ввести чрезвычайное экономическое положение. Чтобы была создана настоящая антикризисная команда в Украине. Чтобы правительство не забрасывало в парламент пустые бумажки, и чтобы не принимались лоббистские законы. Нужно, чтобы немедленно все ветви власти - парламент, президент, правительство начали работать в единой системе антикризисной программы», - заверила Юлия Тимошенко.

Председатель «Батькивщины» отметила, что нужно безотлагательно действовать, чтобы спасти экономику и страну.

«Сейчас Украина оказалась перед угрозой потери экономики, полного разрушения финансовой системы и массового выезда людей за пределы государства. Наша команда готова участвовать в работе. Мы готовы дать все умные, эффективные предложения для быстрого результата. Единственное, чего сегодня нельзя делать, - делать вид, что ничего не происходит, и страна живет нормальной, обычной жизнью. Промедление и самозакапывание может дорого обойтись государству. Надо действовать, и действовать немедленно!» - подчеркнула Юлия Тимошенко.