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Тимошенко показала доходы за 2019 год

Транспортных средств и собственного дома, согласно декларации, у нее нет.

Тимошенко показала доходы за 2019 год
Юлия Тимошенко
Фото: Макс Требухов

Председатель "ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко задекларировала за 2019 год 1,155 млн гривен доходов, что на 28,4% больше, чем за 2018, а ее муж Александр – 7,190 млн гривен доходов, что на 2,1% больше, чем в 2018.

Декларация обнародована в Едином государственном реестре деклараций.

У Юлии Тимошенко доходы состояли из 618,267 тыс. гривен зарплаты депутата на основном месте работы, 461,040 тыс. гривен компенсации расходов, связанных с депутатскими полномочиями, 76,143 тыс. гривен процентов от вклада в Ощадбанке.

У супруга Александра 304,618 тыс. гривен составил доход от иностранной компании Britico Product s.r.o (Прага, Чехия), 4,602 млн гривен - доход от предпринимательской деятельности, 86 гривен - проценты от Украинского строительно-инвестиционного банка, 43,116 тыс. гривен страховых выплат в компании "АХА Страхование" и 2,24 млн гривен от продажи движимого имущества Оксане Садлий (предположительно, продан автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 2017 года выпуска, который присутствовал в декларации за 2018 год).

На банковских счетах у Юлии Тимошенко имеется 729,544 тыс. гривен в Ощадбанке.

Муж хранит 231,435 тыс. гривен и 1 доллар в "Мегабанке", а также 20,109 тыс. евро, 116,803 тыс. чешских крон и 20 долларов в RaiffeisenBank (Прага).

Юлия Тимошенко задекларировала 290 тыс. гривен наличных средств, Александр – 420,8 тыс. долларов, 175,890 тыс. евро и 540 тыс. гривен.

Юлия Тимошенко также задекларировала обязательство компании Reid Collins & Tsai (США) выплатить ей 5,491 млн долларов компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине Киевской области у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Также она пользуется 4 земельными участками: первый площадью 1 500 кв.м (под арендуемым у Шараповой домом) и еще три - 1 862 кв. м, 1 500 кв. м и 1 244 кв. м., которые принадлежат тёте Тимошенко, председателю Днепропетровской областной организации "Батьківщини", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной и соседствуют с арендуемым домом.

Согласно декларации, транспортных средств у Тимошенко нет.

Депутат задекларировала ряд ювелирных изделий – сережек, колец, подвесок таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Ее супруг задекларировал 2 пары наручных мужских часов марок Vacheron Constantin и Corum и 3 автомобиля.

Два из них он приобрел в 2019 году – Toyota LC200 2018 года (стоимость 2,447 млн гривен) и Audi A8 2016 года (стоимость 1,607 млн гривен).

Третий автомобиль – ГАЗ-14 1983 года.

Александр Тимошенко задекларировал также 25% корпоративных прав компании "Геофорс" и по 100% - "Леди Ю" и Prostor OU (Эстония).

Юлия Тимошенко задекларировала обязательства по выплате арендной платы в пользу наследников перед Татьяной Шараповой в размере 152,8 тыс. гривен.

Напомним, за 2018 год Тимошенко задекларировала 899,8 тыс гривен доходов, ее муж - 7 млн гривен доходов и наличными 199 тыс. евро, 420 тыс. долларов и 540 тыс. гривен за 2018 год.

3 мая 2020 года лидер “Батьківщини” задекларировала получение 148,3 млн гривен компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах на стадии досудебного урегулирования от американской юридической фирмы Reid Collins & Tsai, с учетом этого дохода Тимошенко стала долларовым миллионером

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