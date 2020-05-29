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Украинские МиГ-29 и Су-27 впервые сопроводили американские бомбардировщики B-1B

Пара самолетов США пересекла воздушное пространство Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

Украинские МиГ-29 и Су-27 утром 29 мая впервые приняли участие в сопровождении американских бомбардировщиков B-1B.

Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

Два самолета B-1B вылетели с военно-воздушной базы Эллсворт в Южной Дакоте и совершили перелет в Европу в качестве "сдерживающего сигнала любому противнику".

Во время полета над Европой к американским бомбардировщикам поочередно присоединились польские F-16 и Ми-29, румынские F-16 и МиГ-21, греческие F-16. Над Черным морем американские бомбардировщики выполняли полет вместе с украинскими МиГ-29 и Су-27 и турецкими КС-135.

"Истребители украинских Воздушных Сил - пара Су-27 и пара МиГ-29, пристроились к американским самолетам и осуществили их сопровождение по заданному маршруту. Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие с воздушного патрулирования имеет плановый характер для достижения взаимосовместительства НАТО и ключевых партнеров альянса", - сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

Фото: facebook.com/kpszsu

"Интеграция нашего стратегического бомбардировочного присутствия над всей Европой доказывает, что США вместе с любым союзником или партнером готовы сдерживать и, если нужно, совместно использовать эти возможности", - заявил генерал Джефф Гарригян, командующий силами ВВС США в Европе и Африке.

В Европе дозаправку в воздухе бомбардировщиков B-1B Lancer обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-135, поднимавшиеся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Кроме того, на обратном пути из Черноморского региона были задействованы американские самолеты-заправщики с авиабазы Инджирлик в Турции. Все они позволили паре бомбардировщиков B-1B Lancer совершить круговой рейс с базы ВВС Эллсворт, отмечается в сообщении.

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