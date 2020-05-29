В ВСУ зафиксировали еще 23 новых случая заражения COVID-19

Больше всего военных заболели в Ровенской области.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число активных больных - 90. Об этом сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

За весь период выздоровели 108 человек, умерли трое.

Из тех, кто заболел за сутки, госпитализированы восемь человек. В Военно-медицинском клиническом центре Центрального и Южного региона находятся по одному военному. В лазарете воинской части в Ровенской области - шестеро военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Дома под наблюдением медиков лечатся 15 человек - 13 военных и один работник ВСУ в Киевской области, один в Ровенской области. У них отсутствуют симптомы, состояние удовлетворительное.

Напомним, что 27 мая в Вооруженных силах Украины зарегистрировали третий летальный случай от коронавируса. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области, который болел с 11 мая и лечился дома. 18 мая его состояние ухудшилось, он обратился в больницу Каменка-Бугского района Львовской области, ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал негативный результат.

Его продолжали лечить дома, но 22 мая состояние пациента ухудшилось, после чего он был направлен во Львовскую туберкулезную больницу, где провели ПЦР-тест на COVID-19, по результатам которого у сотрудника ВСУ подтвердили коронавирус посмертно.