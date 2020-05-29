В Украине обнаружили еще 429 случаев заболевания COVID-19

В Украине подтвердили еще 429 случаев заболевания коронавирусом. За 28 мая умерли 10 человек, выздоровели 495, говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Число активных больных составляет 13 198, подозрения на заболевание имеют более 57 000 человек. Общее количество заболевших - 22 811, погибших - 679, выздоровевших - 8934.

Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 - за вчера.

В Ровенской области за 28 мая подтвердили 40 случаев, всего заболели 1628 человек. Во Львовской области обнаружили еще 50 новых заболевших (общее число - 1563).

В Киевской области за сутки подтвердили 18 новых случаев, всего заболели 1535 человек. Ни одного нового случая не зафиксировали в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях.

Напомним, что в мире подтвердили 5,8 млн заболевших. На первом месте по смертности - США (более 101 000), на втором - Великобритания (37,9 тыс.), на третьем - Италия (33 142). Во Франции от заболевания умерли свыше 28 000, в Испании - более 27 000. Общее число погибших от COVID-19 - 360 389.

Лидером по количеству тех, кто поборол заболевание, остаются Штаты (399 991). 177,6 тыс. вылечились в Бразилии, 163,3 тыс. - в Германии. Почти 151 000 человек выздоровели в России и 150 604 - в Италии.