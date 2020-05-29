В Бразилии за сутки обнаружили 26 000 новых заболевших коронавирусом

В США, которые являются лидерами по числу пациентов с COVID-19, суточный прирост почти в три раза меньше.

В Бразилии за минувшие сутки подтвердили 26 417 новых случаев заболевания COVID-19. При этом умерли 1156 человек, выздоровели почти 11 000.

Общее количество заболевших составляет 438 238 (страна находится на втором месте по заболеваемости), говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Всего в мире подтвердили 5,8 млн заболевших. В США, которые являются лидерами по количеству заразившихся, суточный прирост составил почти 9000. Общее количество обнаруженных случаев - 1,7 млн. Умерли более 101 000 пациентов, выздоровели почти 400 000 человек.

На третьем месте - Россия (379 051), на четвертом - Великобритания, где заболели 207,5 тыс. Пятое место занимает Испания, где коронавирус обнаружили у почти 238 000 человек.

На первом месте по смертности - США (более 101 000), на втором - Великобритания (37,9 тыс.), на третьем - Италия (33 142). Во Франции от заболевания умерли свыше 28 000, в Испании - более 27 000. Общее число погибших от COVID-19 - 360 389.

Лидером по количеству тех, кто поборол заболевание, остаются Штаты (399 991). 177,6 тыс. вылечились в Бразилии, 163,3 тыс. - в Германии. Почти 151 000 человек выздоровели в России и 150 604 - в Италии.

Напомним, в Национальной академии наук Украины сообщили, что страна уже прошла пик заболеваемости коронавирусом и вышла из плато. Пик заболеваемости произошел на первой неделе мая, когда фиксировали около 500 новых заболевших ежедневно.