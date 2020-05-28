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НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато

Пик пришелся на первую неделю мая. 

НАН Украины: страна прошла пик эпидемии коронавируса и вышла из плато
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Украина уже прошла пик заболеваемости коронавирусом и вышла из плато. Такие результаты Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19, сообщили на пресс-конференции в Национальной академии наук, пишет "НВ".

По оценкам ученых, пик заболеваемости произошел на первой неделе мая, когда фиксировали около 500 новых заболевших ежедневно.

"Пик уже преодолен, хотя склон (кривой новых случаев заболевания) достаточно пологий и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день", - сообщил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Фаза плато (стабильности новых случаев заражения) продолжалось в первые дни недели мая и уже завершилась. После этого с 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистическому сценарию.

Загородний также добавил, что прогноз НАН по заболеваемости коронавирус оказался верным. 

Напомним, что ранее ученые команды проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозировали, что начало спада пандемии коронавируса в Украине придется на третью декаду мая, а до тех пор ее развитие будет иметь линейный характер.

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