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МАУ планирует возобновить международные среднемагистральные рейсы с 15 июня, дальнемагистральные - с апреля 2021

В компании ожидают падение пассажиропотока. 

МАУ планирует возобновить международные среднемагистральные рейсы с 15 июня, дальнемагистральные - с апреля 2021
Фото: www.investgazeta.net

"Международные авиалинии Украины" (МАУ) планируют восстановить среднемагистральные рейсы в другие страны с 15 июня, а дальнемагистральные - с апреля 2021 года. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу компании.

"На начальном этапе рестарта – до апреля 2021 года – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы", - говорится в заявлении.

После нормализации трафика МАУ намерены восстановить минимальную международную сеть. По прогнозам авиакомпании, после возобновления авиасообщения их пассажиропоток сократится примерно на 46% до 1,9 млн пассажиров. Для сравнения, за период от начала года до введения карантина в марте услугами МАУ воспользовались 986 000 пассажиров.

При этом дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен исходя из потребностей первого этапа возобновления.

"В дальнейшем будет приниматься решение относительно потребности расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменившейся конъюнктуры рынка – падения спроса на самолеты такого типа", - объяснила компания.

Напомним, 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пассажирские авиаперелеты предварительно планируют возобновить с 15 июня. 

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