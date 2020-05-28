Вице-мэра Борисполя задержали по подозрению в вымогательстве квартир у застройщика

Подозрение по другой статье может получить и секретарь горсовета.

Полиция задержала заместителя мэра Борисполя Дмитрия Гопанчука и его сообщника по подозрению в вымогательстве квартир у застройщика.

Об этом говорится на сайте полиции Киевской области и областной прокуратуры.

"По данным следствия, чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде трех квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника", - утверждается в сообщениях правоохранительных органов.

Подозреваемых задержали во время оформления документов на одну из квартир стоимостью почти 200 тысяч гривен.

Им вменяют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

"Во время оформлении задержания посредника прибыл секретарь Бориспольского горсовета [Ярослав Годунок] вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции. В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями", - сообщила прокуратура.

В связи с этим подозрение может получить и секретарь Бориспольского горсовета - по ст.342 Уголовного кодекса (сопротивление полиции).