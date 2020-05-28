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Укргидрометцентр прогнозирует наступление летней погоды в первых числах июня

"Нужно рассчитывать на то, что лето будет жарким, с грозами".

Укргидрометцентр прогнозирует наступление летней погоды в первых числах июня

Укргидрометцентр прогнозирует наступление летней погоды с высокими температурами в первых числах июня.

"Лето в Украине будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с пятого числа, температура повысится и будет расти до 25 и больше градусов", - сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире "Украина 24".

Он подчеркнул, что нынешние дожди на фоне предыдущей засухи являются благом для Украины, но они скоро закончатся.

В целом, по его мнению, лето будет жарким с большим количеством дней с высокой температурой - 25-30 градусов и больше.

"Другого лета не будет. Нужно рассчитывать на то, что лето будет жарким, с грозами. Конечно, будут какие-то опасные природные явления, такие как локальное выпадение града, шквалы, сильные ливни", - сказал он.

Кульбида также добавил, что прохладный май в 2020 году не является аномалией.

"В Украине климат меняется, но если говорится в месячном разрезе, то эти изменения выражены по-разному. Например, если средняя температура января-февраля в Украине выросла на 1,5-2 градуса за последние 25-30 лет, то средняя температура мая почти не изменилась. То есть в Украине сохраняется майский режим предыдущих периодов, и вероятность того, что у нас будет жаркий май, очень мала", - сказал Кульбида.

Напомним, что 28 мая в Украине ждут циклон с Черного моря, который приведет к сильным дождям с грозами и порывчастым ветром.

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