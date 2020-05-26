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В Гидрометцентре сообщили, что дожди прекратили засуху в Украине

Угрозы переувлажнения нет, поскольку вскоре произойдет потепление, а вместе с ним и испарение влаги. 

В Гидрометцентре сообщили, что дожди прекратили засуху в Украине
Фото: EPA/UPG

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что дожди, которые наблюдаются на территории Украины с прошлой недели, прекратили засуху. Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Татьяна Адаменко, пишут "Українські новини".

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами - озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", - сказала она.

По словам Адаменко, угроза переувлажнения отсутствует, поскольку в ближайшее время произойдет потепление и влага испарится.

Она прогнозирует, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и в районе 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24...+28 градусов на остальной части страны.

Прогнозируются также периодические дожди, но не проливные, поскольку они были связаны с циклоном.Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.

Напомним, в апреле сообщалось, что в Украине наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Это обусловлено бесснежной зимой и отсутствием дождей.

В мае уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений.

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