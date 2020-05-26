Фото: vl.npu.gov.ua

Во вторник, 26 мая, в Киверцовском районе Волынской области прошли массовые обыски по делу "черных лесорубов", сообщается на сайтах прокуратуры и облуправления полиции.

Следственные действия состоялись у 12 жителей поселка Цумань, которые могут быть причастны к незаконному лесному промыслу и поджогу частного автомобиля на территории лесохозяйства, а также на местных лесопилках. Обыски провели в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 194 (поджог чужого имущества) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, рации, пистолеты, ножи, кастеты, балаклавы, патроны, бензопилы. Было обнаружено большое количество древесины разных пород без документов о происхождении и обязательных чипов электронного учета.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

Также в рамках следственных действий на автодороге в соседнем селе Дерно сотрудники полиции задержали микроавтобус Mercedes, водитель которого перевозил дубовые бревна без документов.

Фото: vl.npu.gov.ua

Вероятному поджигателю автомобиля сообщили о подозрении. Личности "черных лесорубов" устанавливаются.