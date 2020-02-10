Следователи ГБР сообщили четырем сотрудникам ГП "Олевское лесное хозяйство" о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области. Об этом сказано сайте ГБР.

Фото: ГБР

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с чиновниками специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

Фото: ГБР

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас деревьев, чем в документах. Вследствие незаконных рубок, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму более 6 млн гривен.

На данный момент ГБР проводит 35 обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости чиновников гослесохраны.

Фото: ГБР

Кроме того, обыски проводятся по месту жительства предпринимателей - лесозаготовителей и лесопильщиков. Во время обыска территории одной из лесопереработок правоохранители выявили 600 кубометров сосны без документов на нее.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области. Отмечалось, что проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

Тогда же Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сырсе и приглашал его в Офис президента, поскольку президенту доложили, что Сырса контролирует незаконные вырубки в области.

В ноябре Сырсу уволили с должности директора Гутянского лесхоза, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ.

Кроме того в ноябре Кабмин запустил "лес в смартфоне" для электронной регистрации заготовки древесины и контроля вырубок деревьев. Отмечается, что каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок.