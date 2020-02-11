Выпущенный по УДО убийца 2-летнего ребенка исчез после поражения в апелляции

Полиция Ирпеня объявила в розыск Александра Балакирева, осужденного за смерть двухлетнего пасынка. В ноябре 2019 года его досрочно освободили после 3,5 лет заключения, но в начале февраля это решение отменила апелляционная инстанция.

Тем не менее, вернуть его за решетку не смогли, сообщили в прокуратуре Киева.

"Прокуратурой города Киева в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области направлено письмо по организации выполнения решения Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочное освобождение осужденного Балакирева А.П. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно", — сообщают в прокуратуре.

Осужденного объявили в розыск.

Напомним, Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, приведшее к смерти пострадавшего) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени он отсидел больше 2/3 положенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

Решение суда стало резонансным, и через два месяца его отменили в апелляционной инстанции.