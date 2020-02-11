В Киеве возле станции метро "Лесная" задержали мужчину, который поил людей сильнодействующими медпрепаратами и после того, как они теряли сознание, грабил их. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Киева.

В результате действий злоумышленника двое мужчин находятся в больнице, третий - умер.

В полицию обратились несколько граждан, ставших жертвами разбойного нападения возле станции метро "Лесная". Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов.

После этого оперативники получили от коллег из уголовного розыска информацию о причастности к этим преступлениям 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"После просмотра видео с камер наблюдения мы установили личность и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нам он признался, что возле станции метро Лесная знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в которой подмешивал сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертва теряла сознание, забирал вещи и убегал. В настоящее время доказана причастность его к трем эпизодам", - отметил начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас проводится досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Поскольку среди трех пострадавших один мужчина умер, как только следователи получат заключение эксперта, который подтвердит или опровергнет причину смерти мужчины от отравления неизвестным веществом - возможна переквалификация на ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК.

Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 9 августа 2019 года Днепровский суд Киева арестовал группу злоумышленников, опоивших клофелином и ограбивших женщину. Среди задержанных - несовершеннолетняя девушка.

Инцидент произошел в июле в одном из ресторанов Киева. Злоумышленники угостили женщину алкоголем, куда подмешали клофелин. Когда жертва потеряла сознание, у нее украли телефон, деньги и другие ценности, а также угнали автомобиль.