Бородянский заявил, что доступ к российским соцсетям восстанавливать не будут

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным российским социальным сетям. Соответствующее заявление он сделал в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что после завершения срока запрета на их функционирование его стоит продлить.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии. Будем инициировать. Обязательно", – заявил Бородянский.

Также глава министерства сообщил, что в Украине не будут меняться языковые квоты, а Минкультуры не будет инициировать пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В 2019 запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.