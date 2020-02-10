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В Ровно СБУ предотвратила заказное убийство гражданского активиста

Он боролся с незаконной добычей янтаря и вырубкой лесов. 

Фото: ssu.gov.ua
В Ровно Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство гражданского активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровненской и Житомирской областях. 

Оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что ранее судимый житель Ровно ищет исполнителя для совершения убийства, сообщили в пресс-службе СБУ

"Организатор преступления "заказал" местного активиста, который противодействовал схемам воровства государственных природных ресурсов на территории региона. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры и представителей криминальных кругов", – говорится в сообщении.  

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ зафиксировали сбор информации о потенциальной жертве, который осуществлял злоумышленник. Для совершения преступления он передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предотвращения убийства обстановку преступления имитировали. 

Заказчика задержали во время отчета "киллера" о совершении убийства. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 7 февраля в Хмельницком правоохранители предупредили заказное убийство местного предпринимателя. Организатором преступления оказалась бывшая жена пострадавшего. Смерть мужчины дала бы ей возможность сохранить немалые средства при распределении общего имущества.

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