В Симферополе продлили арест крымскотатарским заключенным по делу "Хизб ут-Тахрир"

Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд г. Симферополь продлил арест крымским татарам, задержанным по так называемому второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир". Они будут под стражей до 15 марта 2020, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупационный суд снова не принял во внимание доказательства стороны защиты, в том числе, непричастность наших сограждан к совершению преступлений, в которых их обвиняют", – подчеркнула она.

Также суд не принял во внимание медицинские выводы о тяжести заболеваний Джемиля Гафарова и отказался смягчать ему меру пресечения. Денисова отметила, что это является прямой угрозой его жизни.

"Считаю такие действия оккупационной власти прямым нарушением прав граждан Украины, которые закреплены в международных конвенциях, а именно права на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность", – сообщил Людмила Денисова.

Помимо Джемиля Гафарова, суд продлил меры пресечения Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову, пишет "РБК-Украина".

Напомним, Джемиль Гафаров является фигурантом так называемого второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". В сентябре сообщалось, что он находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Крыма начались массовые задержания крымских татар, которые принадлежат к этой религиозной организации.

Подробнее о заключенных по делу "Хизб ут-Тахрир" можно узнать из материала Lb.ua "Политические узники. Украинские заключенные в Крыму и России".