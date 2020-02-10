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СБУ предотвратила махинацию по присвоению природного газа на 250 млн гривен

Злоумышленники использовали документы с поддельной подписью заместителя министра финансов. 

СБУ предотвратила махинацию по присвоению природного газа на 250 млн гривен
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила преступную схему по присвоению природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы. 

Злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивый документ позволял им осуществить операции на информационной платформе "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубов природного газа, сообщили на странице СБУ в Facebook.

Служба безопасности Украины совместно с Министерством финансов и "Нафтогазом" блокировали проведение аферы и предотвратили убытки государству на сумму в почти 250 млн грн. 

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил главу Минфина Оксану Маркарову за содействие в разоблачении злоумышленников. 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, в декабре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт по делу о хищении 300 млн кубометров газа сотрудниками компаний "Энергия –Новый Раздол", "Энергия – Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары – братья Дубневичи).

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