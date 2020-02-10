СБУ предотвратила махинацию по присвоению природного газа на 250 млн гривен

Служба безопасности Украины предотвратила преступную схему по присвоению природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы.

Злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивый документ позволял им осуществить операции на информационной платформе "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубов природного газа, сообщили на странице СБУ в Facebook.

Служба безопасности Украины совместно с Министерством финансов и "Нафтогазом" блокировали проведение аферы и предотвратили убытки государству на сумму в почти 250 млн грн.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил главу Минфина Оксану Маркарову за содействие в разоблачении злоумышленников.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, в декабре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд обвинительный акт по делу о хищении 300 млн кубометров газа сотрудниками компаний "Энергия –Новый Раздол", "Энергия – Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары – братья Дубневичи).