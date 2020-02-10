Коболев поддержал разделение "Укрнафты" с Коломойским

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выступает за разделение "Укрнафты".

"Я считаю, что вопрос "Укрнафты" надо закрывать. Надо почистить старые проблемы и дать компании работать. Или целиком или, как я считаю, лучше разделить ее. Разделить на то, на что получится разделить. Принцип – справедливо разделить активы между акционерами. Тогда вопрос корпоративного конфликта просто закроется", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

В прошлом вариант с разделением компании обсуждался с Коломойским, но, по словам Коболева, переговоры остановлены.

"Его позиция – давайте начнем хотя бы с урегулирования этой проблемы [2 млрд кубометров спорного газа]. Если вы как государство способны на решение, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить... он оказался в чем-то прав в своих сомнениях. Он оказался прав в том, что урегулирование могут заблокировать, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому в отношениях с ним, которые весьма непростые, очень важно иметь полномочия эти переговоры вести. Ведь нас-то формально пока государство не уполномочило. По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам", - сказал Коболев.

"Укрнафта" занимается добычей нефти и газа, государству в компании принадлежит 50% +1 акция. До 2015 года компания контролировалась Игорем Коломойским, структурам которого принадлежат остальные акции.

Компания владеет примерно 2 тысячами газовыми скважинами, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 28 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на Востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.