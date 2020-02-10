Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Коболев поддержал разделение "Укрнафты" с Коломойским

"Принцип – справедливо разделить активы между акционерами".

Коболев поддержал разделение "Укрнафты" с Коломойским
Фото: facebook.com/NaftogazUA

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выступает за разделение "Укрнафты".

"Я считаю, что вопрос "Укрнафты" надо закрывать. Надо почистить старые проблемы и дать компании работать. Или целиком или, как я считаю, лучше разделить ее. Разделить на то, на что получится разделить. Принцип – справедливо разделить активы между акционерами. Тогда вопрос корпоративного конфликта просто закроется", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

В прошлом вариант с разделением компании обсуждался с Коломойским, но, по словам Коболева, переговоры остановлены.

"Его позиция – давайте начнем хотя бы с урегулирования этой проблемы [2 млрд кубометров спорного газа]. Если вы как государство способны на решение, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить... он оказался в чем-то прав в своих сомнениях. Он оказался прав в том, что урегулирование могут заблокировать, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому в отношениях с ним, которые весьма непростые, очень важно иметь полномочия эти переговоры вести. Ведь нас-то формально пока государство не уполномочило. По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам", - сказал Коболев.

"Укрнафта" занимается добычей нефти и газа, государству в компании принадлежит 50% +1 акция. До 2015 года компания контролировалась Игорем Коломойским, структурам которого принадлежат остальные акции.

Компания владеет примерно 2 тысячами газовыми скважинами, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 28 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на Востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также