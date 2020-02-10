В МИУ выбрали нового проектировщика аэропорта в Днепре

Государственное предприятие "ФинИнПро" провело новый конкурс на проектирование взлетно-посадочной полосы аэропорт Днепра, после того как на предыдущем тендере победила компания с российскими корнями.

Как говорится на сайте ProZorro, победу на тендере 10 февраля одержало ООО "Институт Укрдорпроект", оценившее свои услуги в 24,534 млн гривен. Эта фирма была одним из участников предыдущего аукциона, тогда ее предложение составляло 25,35 млн гривен.

По информации аналитической платформы YouControl, руководителем компании является Сергей Корецкий. Он же является одним из бенефициаров фирмы вместе с Андреем Корецким и Гочей Гуджабидзе. На сайте компании говорится, что она разрабатывала предложения по реконструкции аэродромов в Виннице, Одессе, Сумах, а также в Туркменистане.

На сайте Министерства инфраструктуры говорится, что "Институт Укрдорпроект" подтвердил наличие необходимого опыта и квалифицированных исполнителей, которые способны разработать сложного технического проекта.

"Вопрос модернизации аэропорта Днепропетровск - остроактуальный для города-миллионника Днепр, густонаселенной области и огромной окружающей конгломерации. Нам необходимо открыть небо над Днепром. На проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта «Днепропетровск» уже предусмотрено 1,2 млрд грн. Обновленный аэропорт должен стать региональным воздушным хабом и дать удобное авиационное сообщение. Сегодня наконец объявлен победитель на разработку проекту новой взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Днепропетровск». Новая «взлетка» должна быть надежной, износостойкой и безопасной, способной принимать современные пассажирские самолеты", - прокомментировал результаты тендера министр Владислав Криклий.

Напомним, что реконструкция аэропорта в Днепре должна начаться летом 2020 года. Он получит взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, а также международный современный терминал и VIP-терминал.

Терминал действующего международного аэропорта "Днепропетровск" находится в собственности компании "Днеправиа" (связана с Игорем Коломойским), а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству.

Предыдущая власть рассматривала возможность построить новый аэропорт в пгт Соленое - между Днепром и Запорожьем, но при Зеленском от этого проекта отказались.