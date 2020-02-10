В Днепре произошел пожар в общежитии семейного типа на проспекте Слобожанский. В результате шестеро человек пострадали и были госпитализированы. Также пожарные спасли 10 человек и 30 - эвакуировали из здания.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило 9 февраля в 16:24. По адресу выехали дежурные отделения 3-й и18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГосЧС области. На месте спасатели установили, что пожар возник в комнате на 6-м этаже 9-ти этажного дома - горело домашнее имущество в комнате на площади 12 кв. метров", - говорится в сообщении.

Во время пожара пострадали пять человек (трое мужчин и две женщины) - они отравились продуктами горения, также получил ожоги лица мужчина, 1973 года рождения). Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Также по состоянию на 21:00 в больницу самостоятельно обратилась одна пострадавшая, 1991 года рождения, которая с предварительным диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней степени тяжести также была госпитализирована.

"С помощью аппаратов на сжатом воздухе пожарные спасли 10 человек, которых вывели по лестничным клеткам, также с верхних этажей на свежий воздух вывели 30 человек (жителей комнат)", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали 300 студентов.