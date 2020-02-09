Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
Кадастровая карта "засветила" массовые земельные нарушения
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
ГлавнаяОбществоВойна

Штаб ООС сообщил о пяти обстрелах и одном раненом

Боевики накрыли позиции украинских военных возле Лебединского и Орехово артиллерийским и минометным обстрелом

Штаб ООС сообщил о пяти обстрелах и одном раненом
Фото: Олена Максименко

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Об этом в вечерней сводке в фейсбуке информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского. Из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским и недалеко от населенного пункта Троицкое. В районе населенного пункта Орехово противник выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 21 снаряд - из калибра 122 мм.

Как сообщалось, накануне на Донбассе произошло три обстрела, без потерь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также