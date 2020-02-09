Штаб ООС сообщил о пяти обстрелах и одном раненом

Боевики накрыли позиции украинских военных возле Лебединского и Орехово артиллерийским и минометным обстрелом

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Об этом в вечерней сводке в фейсбуке информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского. Из 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским и недалеко от населенного пункта Троицкое. В районе населенного пункта Орехово противник выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 21 снаряд - из калибра 122 мм.

Как сообщалось, накануне на Донбассе произошло три обстрела, без потерь.