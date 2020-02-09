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В субботу на Донбассе произошло три обстрела, без потерь

Боевики открывали огонь из тяжелой артиллерии.

В субботу на Донбассе произошло три обстрела, без потерь
Фото: EPA/UPG

В субботу, 8 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты устроили три обстрела.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, рядом с Орехово из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 12 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 16 мин, неподалеку Счастья стреляли из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Украинские военные в результате обстрелов в субботу не пострадали.

В воскресенье, 9 февраля, российские оккупационные войска с 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского. Потерь нет.

Напомним, в пятницу, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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