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Женщина с двумя детьми попали в реанимацию из-за взрыва котла в селе под Калушом

Пострадавшие получили сильные ожоги.

Женщина с двумя детьми попали в реанимацию из-за взрыва котла в селе под Калушом
Фото: vikna.if.ua

В субботу, 8 февраля, в селе Томашовцы возле Калуша взорвался котел в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадала женщина 1992 года рождения и двое детей 2014 и 2016 годов рождения.

Об этом пишет местное издание "Окна" со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Женщина получила термические ожоги около 40% тела. У детей диагностировали термический ожог лица, грудной клетки и рук.

Все доставлены в реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы.

Напомним, 3 января из-за взрыва газа в сельском клубе в Тернопольской области пострадали восемь детей.

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