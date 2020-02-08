Женщина с двумя детьми попали в реанимацию из-за взрыва котла в селе под Калушом

В субботу, 8 февраля, в селе Томашовцы возле Калуша взорвался котел в одном из жилых домов. В результате происшествия пострадала женщина 1992 года рождения и двое детей 2014 и 2016 годов рождения.

Об этом пишет местное издание "Окна" со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Женщина получила термические ожоги около 40% тела. У детей диагностировали термический ожог лица, грудной клетки и рук.

Все доставлены в реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы.

Напомним, 3 января из-за взрыва газа в сельском клубе в Тернопольской области пострадали восемь детей.