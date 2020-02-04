Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
ГлавнаяПолитика

Глава Ивано-Франковской области назначен вице-премьером

Денис Шмыгаль заменил Алену Бабак во главе Министерства громад и территорий.

Глава Ивано-Франковской области назначен вице-премьером
Денис Шмыгаль
Фото: gk-press.if.ua

Верховная Рада назначила вице-премьером - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

За это проголосовали 278 депутатов.

С августа 2019 года Шмыгаль был главой Ивано-Франковской областной администрации, а до этого работал директором Бурштынской ТЭС.

"Этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он отличный менеджер. Фокус работы министерства сейчас смещается на децентрализацию - создание состоятельных громад", - сказал, представляя Шмыгаля, премьер-министр Алексей Гончарук.

Он пообещал, что министерство также продолжит реформ в строительной отрасли, которые были начаты предыдущим министром громад и территорий Аленой Бабак.

"Введение параметрического метода в строительстве, индивидуальной ответственности архитекторов, создание стратегического планирования территорий - все это будет продолжено", - сказал Гончарук.

Напомним, что Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Учился в Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

В 2009-2013 годах работал на руководящих должностях в Львовской ОГА.

После Майдана был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

С января 2018 года по август 2019 года являлся директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), после чего был назначен ивано-франковским губернатором.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также