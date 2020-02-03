На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось 3 февраля, депутат от ВО "Свобода" Владимир Назаренко сломал микрофон бывшему однопартийцу Святославу Кутняку.

Об этом сообщил активист Владимир Тищенко.

По его словам, Назаренко вместе с группой "свободовцев" препятствовал Кутняку " выполнять свои прямые обязанности депутата и работать в комиссии, членом которой он является, а также совершал "откровенно хулиганские действия" и "уничтожил имущество громады".

"Учитывая сегодняшние события на комиссии ЖКХ, в действиях группы лиц по отношению к депутату Киевского городского совета Святославу Кутняку усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 351 Уголовного Кодекса Украины, а именно, создание искусственных препятствий в его работе, что может наказываться ограничением свободы на срок до трех лет", - написал Тищенко в фейсбуке.

Отметим, что в ноябре 2019 года после выхода депутата Верховной Рады 8-го созыва Юрия Левченко из "Свободы", Прохор Антоненко и Святослав Кутняк вышли из партии и фракции "Свободы" в Киевсовете.

"Свободовцы" в Киевсовете считают, что Кутняк и Антоненко должны сложить мандаты, поэтому на сессии 7 ноября 2019 года экс-однопартийцы были готовы блокировать их доступ в сессионный зал.