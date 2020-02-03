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В "СН" выступили против законопроекта Бородянского о дезинформации

Против были все члены комитета ВР по гуманитарной политике от фракции "Слуга народа".

В "СН" выступили против законопроекта Бородянского о дезинформации
Фото: facebook/Никита Потураев

Члены комитета ВР по гуманитарной и информационной политике от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта министра культуры Владимира Бородянского "О противодействии дезинформации". Об этом заявил заместитель главы комитета Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина". 

"Прошу не смеяться, но в "Слуге народа" тоже против законопроекта "О противодействии дезинформации". Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая занималась разработкой законопроекта "О медиа", - заявил Потураев на публичном обсуждении законопроекта, передает "Интерфакс-Украина".

Нардеп также поприветствовал инициативу Минкульта продолжить работу над проектом закона.

Напомним, сегодня сообщалось, что Министр культуры Владимир Бородянский планирует продолжить дорабатывать законопроект о противодействии дезинформации. Он отмечал, что сейчас законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будут продлевать. 

Ряд неправительственных организаций о свободе СМИ, ассоциации журналистов критиковали документ из-за сильного вмешательства государства в работу СМИ. В том числе и Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал законопроект о дезинформации серьезной атакой на свободу слова.

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