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Фракция "Слуга народа" обсудит скандал с высказываниями Брагара о собаке

Правительство обсуждает скандал третий день.

Фракция "Слуга народа" обсудит скандал с высказываниями Брагара о собаке
Фото: Макс Левин

Фракция «Слуга народа» обсудит скандал с высказываниями нардепа Евгения Брагара о собаке. Об этом в интервью журналистам в ходе заседания согласительного совета заявил замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

«Что значит снять мандат? Мандат можно снять, если депутат выйдет из фракции. Правильно? Пока что заявления о том, что он (прим.: Брагар) выходит из фракции, нет», - заявил Корниенко. 

В то же время, Корниенко сообщил, что сегодня на заседании фракции скандал с высказываниями депутата о продаже собаки для оплаты за газ будет обсуждаться. 

«Мы уже это обсуждаем третий день. Внутри фракции и будем ещё обсуждать. Сегодня вечером на фракции тоже будем обсуждать. Это нормальный процесс принятия такого непростого решения. Потому что формально он ничего не нарушил. А по-человечески замглавы нашей фракции Евгения Кравчук с утра сразу после этого неудачного эфира отреагировала. Мы принесли извинения всем, кого эта ситуация возмутила. Это большое количество людей. Нам пишут, мне тоже пишут в социальных сетях. По причинам этой ситуации мы вызвали на пятницу министра Оржеля для объяснения по выделению тарифа на транспортировку, потому что это чувствительный вопрос», — добавил он.

Напомним, во время телевизионного шоу на телеканале 112 в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области и спросила, как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. Депутат Брагар на это ответил: "Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить".

Фракции "Слуга народа" пришлось извиняться за слова своего депутата, а сам он заявил, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы". Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

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