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Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами

Спикер предупредил, что из кресел Рады можно "очень быстро" вылететь.

Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал депутатам следить за словами во время эфиров и быть ближе к народу.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета в понедельник.

"Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах больше, чем на остальных", - сказал Разумков.

Он отметил, что со стороны выглядит так, будто в стенах Верховной Рады "другой климат и люди начинают жить в другой реальности".

"Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать", - сказал Разумков.

Напомним, в конце прошлой неделе в Украине возник скандал вокруг высказываний депутата из "Слуги народа" Евгения Брагаря.

Во время телевизионного шоу на телеканале 112 в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области и спросила, как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. Депутат на это ответил: "Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить".

Фракции "Слуга народа" пришлось извиняться за слова своего депутата, а сам он заявил, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

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