Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки

Журналисты показали собаку, которую народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар советовал продать для оплаты коммуналки. Об этом пишет Центральноукраинское бюро новостей.

Фото: cbn.com.ua Пес Шарик

Журналисты приехали в Аджамку в Кировоградской области к пенсионерке Любови Павловной, с которой в эфире "112 канала" общался нардеп. Она рассказала, что собаку зовут Шарик.

Фото: cbn.com.ua Любовь Павловна

Напомним, женщина позвонила в эфир телепрограммы и спросила у Брагаря как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. На что нардеп ответил: "Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить".

Во фракции "Слуга народа" извинились за высказывания нардепа и посоветовали не готовым к прямым эфирам депутатам не посещать ток-шоу.

Сам Брагарь написал, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы". Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.