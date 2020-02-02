В Кировоградской области автомобиль врезался в электроопору и загорелся, 5 пострадавших

В Кировоградской области автомобиль врезался в электроопору и загорелся, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГосЧС Кировоградской области.

Авария произошла около 3 ночи в воскресенье, 2 февраля, в Гайвороне.

"Произошло столкновение легкового автомобиля Chery Amulet с электроопорой. Травмирован водитель и четыре пассажира ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП возник пожар автомобиля, который в 3:18 локализовали и в 3:28 ликвидировали бойцы ГосЧС.

Пострадавших доставили в Гайворонскую центральную районную больницу.

Напомним, во Львове две электроопоры упали на автомобили и троллейбус, никто не пострадал.