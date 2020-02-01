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На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)

Сержант 93-й ОМБр погибла у Новоташковского.

На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Старший боевой медик мехроты 93-й ОМБр Холодный Яр Клавдия Сытник
Фото: facebook.com/93OMBr

В результате обстрела боевиков у Новотошковского Луганской области погибла военный медик. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Женщина попала под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию. Она получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Обновление. В 93-й ОМБр Холодный Яр назвали имя погибшей. Старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король) погибла от сквозного осколочного ранения в грудную клетку, когда несла лекарство больному бойцу.

"Клавдия была в средствах защиты. В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда убита наш медик", - сообщили в бригаде.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в с. Зачепиловка Харьковской области, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017 года призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре 2019 года перешла к "холоднояровцам", когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

У Клавдии остались дочь Юлия 2008 года рождения, родители и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Соболезнования родным и близким погибшей выразили в Офисе президента.

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