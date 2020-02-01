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Харьковский сурок Тимка "предсказал", что зимы уже не будет

"Весна будет продолжаться и тепло придет через шесть недель".

Харьковский сурок Тимка "предсказал", что зимы уже не будет
Фото: KHARKIV Today

Сурок Тимка III, живущий на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина, сделал традиционный прогноз о наступлении весны, передает местное издание NewsRoom.

"Что сказать? Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет продолжаться и тепло придет через шесть недель", - рассказала исследовательница Надежда Токарская.

Питомец биостанции также "предсказал", что следующей зимой снегопады будут такими же редкими, как и в нынешнем году. 

За предсказание сурок получил подарок в виде букета из моркови, яблок и злаков.

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