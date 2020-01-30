В большинстве областей Украины ожидается обильный снегопад

В Карпатах будет сильный ветер и метель.

В большинстве областей Украины 31 января ожидаются сильные снегопады, местами пройдет дождь. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В Киеве облачно, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +2...+4 градуса.

На западе Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, днем значительный снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине ночью небольшой, днем умеренный снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 7-12 м/с.Температура ночью +2…-3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь и снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем 0...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...-4 градуса, днем +3...+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +2…-3 градуса, днем +3...+8 градусов.

В пресс-службе ГосЧС добавили, что днем 31 января в западных областях могут быть порывы ветра до 20 метров в секунду, в Карпатах будет метель.

Напомним, в четверг, 30 января, в Киеве облачно, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +1...+3 градуса.