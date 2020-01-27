Во вторник в Киеве до +6 градусов, без осадков

Ночью в столице от 0 до +2 градусов.

Во вторник, 28 января, в Киеве облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...-4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег, температура в течении суток -1...-6 градусов.

На севере Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+7 градусов, в Сумской области 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На юге Украины облачно, в течение суток дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+3 градуса, в Одесской области -1…+4 градуса, днем +1...+7 градусов.

В Крыму облачно, в течение суток дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.