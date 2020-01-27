В Днепре разоблачили частных детективов на прослушивании чужих смартфонов

Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в $3 тысячи.

В Днепре СБУ разоблачила частных детективов, которые негласно прослушивали пользователей смартфонов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли "услуги" по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц", - сказано в сообщении.

Детективы установили специальное программное обеспечение, которое позволяло негласно получать информацию, со смартфона одного из объектов "наблюдения".

По экспертным оценкам, шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

"Наблюдение за каждым "клиентом" было оценено в $3 тыс", - отметили в ведомстве.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениям, содержащих банковскую тайну, персональные данные объектов "наблюдения", подлежащих защите.

Сейчас устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о "клиентах", а также заказчики противоправных услуг.

Начато уголовное производство по ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

После проведения ряда экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство из-за прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания с представителями НБУ.