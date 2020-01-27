Спасатели эвакуировали всех людей из здания, о пострадавших не сообщается.

Фото: dsns.gov.ua

Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы на ул. Ивана Франко 19, в 3-этажном здании Министерства культуры произошло возгорание. Спасатели эвакуировали всех людей, предварительно о пострадавших не сообщается. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Изначально было замечено задымление на последнем этаже здания, виной которому было возгорание в подвальном помещении министерства.

От ГосЧС было привлечено 41 человек личного состава и 10 единиц техники. В 11:03 пожар был локализован на площади 30 м. кв. Ликвидирован пожар около 11:24.

Фото: dsns.gov.ua