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В Киеве горело здание Минкультуры

Спасатели эвакуировали всех людей из здания, о пострадавших не сообщается.

Фото: dsns.gov.ua

Сегодня, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы на ул. Ивана Франко 19, в 3-этажном здании Министерства культуры произошло возгорание. Спасатели эвакуировали всех людей, предварительно о пострадавших не сообщается. Об этом сообщил пресс-центр ГосЧС.  

Фото: dsns.gov.ua

Изначально было замечено задымление на последнем этаже здания, виной которому было возгорание в подвальном помещении министерства.

От ГосЧС было привлечено 41 человек личного состава и 10 единиц техники. В 11:03 пожар был локализован на площади 30 м. кв. Ликвидирован пожар около 11:24.  

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
 

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