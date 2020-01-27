Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Полиция Крыма объявила двум бывшим боевикам незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" о подозрении в похищении и незаконном задержании оператора французского телеканала "Canal+" Дэвида Жофрийо в 2014 году.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

13 марта 2014 года несколько иностранных журналистов и съемочная группа крымскотатарского телеканала АТР находились в Симферополе на территории воинской части, граничащей с составом горюче-смазочных материалов. В этот момент со стороны склада послышалась стрельба, после чего боевики "самообороны" протаранили забор части.

Спасаясь, журналистам пришлось перелезать через забор и перебрасывать аппаратуру, но их французского коллегу схватили за ногу.

Освободить из плена журналиста удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Боевики "самообороны Крыма" согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал - он отдал им флешку.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили лиц, которые организовали похищение и незаконно удерживали иностранца. Как выяснилось, один из подозреваемых был командиром роты боевиков, другой - его заместителем. Оба активно участвовали в захвате полуострова Россией. Они руководили действиями боевиков во время захвата административного здания Верховного Совета Крыма и разгона граждан, в результате чего погибли два человека. Также они блокировали и захватывали здание управления одной из воинских частей.

За "образцовую службу" боевики получили медали от представителей оккупационных властей.

Также выяснилось, что мужчины активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе террористической организации "ЛНР".

Фото: npu.gov.ua

Обоим заочно объявлены подозрения по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Напомним, ранее прокуратура установила личности 900 сепаратистов из "самообороны" Крыма.74 было объявлено о подозрении.