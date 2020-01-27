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​Малюська не понимает, почему в СИЗО запрещены игровые приставки

Глава Минюста посетил Одесский следственный изолятор.

​Малюська не понимает, почему в СИЗО запрещены игровые приставки

Министр юстиции Денис Малюська посетил Одесский следственный изолятор.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было. Из того, что бросилось в глаза, - как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать", - написал министр.

Он рассказал, что в СИЗО встретил осужденную за хозяйственное преступление женщину, которая содержится в учреждении с 2014 года, а также обвиняемого в мошенничестве мужчину, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

"В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно", - заявил Малюська.

Министр обозначил проблему с наличием в изоляторе многих наркозависимых лиц, хотя "на метадоновой заместительной терапии находится только один".

"Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета, и если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны", - считает глава Минюста.

Также Малюська рассказал, что в изоляторе живет много котов

"Коты, кошки повсюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Один котенок залез и погулял у меня на плечах (фото ниже). Понимаю, почему многим заключенным это по душе", - написал министр.

Он также отметил, что "работники СИЗО проживают и работают в условиях, ненамного лучших, чем условия заключенных".

"Это нужно исправлять как можно скорее", - подчеркнул министр.

Напомним, Малюська предлагает снести Лукьяновское СИЗО в Киеве, а часть старых корпусов - сохранить в качестве музея.

Ранее также сообщалось, что Минюст планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.

В декабре 2016 Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовского СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.

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