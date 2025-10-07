Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
У Миколаєві затримали інспектора СІЗО, який закликав росіян вбивати українських військових

Він навіть просив РФ обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством.

У Миколаївській області ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України, йдеться у пресрелізі правоохоронних органів.

Інспектор Миколаївського СІЗО у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом. 

Він активно тиражував проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав РФ обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством.

Інспектора затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України ‒ виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, вчиненому повторно;
  • ч. 1 ст. 161 КК України ‒ в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності.

Інспектору обрано запобіжний захід тримання під вартою. За свою підтримку окупантів йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.
