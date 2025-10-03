На Дніпропетровщині судитимуть посадовців та підрядників, звинувачуваних у привласненні майже 7 млн грн на укриттях

Обвинуваченим може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Дніпропетровській області судитимуть посадовців міськради та підрядників, яких обвинувачують у заволодінні майже 7 млн грн на шкільних укриттях.

Як повідомили у Нацполіції, йдеться про заступницю начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду підрядної компанії.

Ділки організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах. За умовами підписаних договорів, підконтрольне товариство мало здійснити реконструкцію підвальних приміщень трьох місцевих гімназій та одного ліцею міста Самар. Кошторис робіт складав 16 млн грн. Ці підземні конструкції планували використовувати як укриття для дітей під час повітряних загроз.

Під час виконання ремонту інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Після чого посадовиця міськради, знаючи про недостовірність внесених до актів даних, підписувала їх. У деяких епізодах вартість кошторисів завищувалися вдвічі. Відповідно до висновку експертних досліджень, сума завданих державі збитків становить 6,8 млн грн.

У липні правоохоронці повідомили про підозру фігурантам схеми. Тепер обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовій особі Самарівської міської ради та інженеру з технічного нагляду підрядного товариства інкримінують ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.