Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаПраво

СБУ затримала двох агентів ГРУ, які наводили російські бомби на Краматорськ і Слов’янськ

Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що “звітували” своїм кураторам в анонімних чатах.

СБУ затримала двох агентів ГРУ, які наводили російські бомби на Краматорськ і Слов’янськ

СБУ затримала ще двох агентів російської розвідки ГРУ, які допомагали ворогу обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ на Донеччині.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Щоб отримати координати для обстрілів, окупанти завербували місцевих жителів, які у Телеграм-каналах закликали до повної окупації регіону.

Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що “звітували” своїм кураторам в анонімних чатах.

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади. Для конспірації перед “виходом” на завдання агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони. Інший фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужбісти завербували через його знайомого – бойовика військових угруповань рф на східному фронті.Через “зв’язкового” агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників.

Співробітники СБУ викрили обох зловмисників і провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зонах ворожої розвідактивності.

Після документування дій російської агентури кожного з них було затримано.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies