Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Підозрюють колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування.

Трьом службовим посадовцям ДУ "Київський авіаційний інститут" повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як зазначили у Офісі генпрокурора, встановили, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування.

На роботу оформили 89 так званих "мертвих душ". Заробітна плата цим "працівникам" нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого учасники схеми знімали гроші і привласнювали.

"У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 млн грн", – зазначили прокурори.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.