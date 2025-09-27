Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаПраво

Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

Підозрюють колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування.

Трьох посадовців Київського авіаінституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"
Підозри посадовцям КИївського авіаційного інституту
Фото: Офіс генпрокуора

Трьом службовим посадовцям ДУ "Київський авіаційний інститут" повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як зазначили у Офісі генпрокурора, встановили, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування.

На роботу оформили 89 так званих "мертвих душ". Заробітна плата цим "працівникам" нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого учасники схеми знімали гроші і привласнювали.

"У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 млн грн", – зазначили прокурори. 

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у привласненні грошей
Фото: Офіс генпрокурора
Посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у привласненні грошей
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies