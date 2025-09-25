Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаПраво

На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників “Білого братства”, які збували наркотики

50-річний кримінальний авторитет налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова.

На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників “Білого братства”, які збували наркотики

У Дніпропетровській області судитимуть 11 учасників злочинної організації “Біле братство”, які збували наркотики. Щомісячний обіг складав 12 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченим інкримінується створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України). 

Слідство встановило, що 50-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування “Біле братство” налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив ще 10 осіб. 

Вони закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали наркотики у спеціально підготовлених схованках, а згодом збували їх за готівку.

За підрахунками слідства, щомісяця реалізовувалося до 35 тисяч доз, отримуючи понад 12 млн грн незаконного прибутку. Під час проведення майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, готівку й транспортні засоби.

“Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровський області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР Нацполіції України”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies