У Дніпропетровській області судитимуть 11 учасників злочинної організації “Біле братство”, які збували наркотики. Щомісячний обіг складав 12 млн гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченим інкримінується створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що 50-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування “Біле братство” налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив ще 10 осіб.

Вони закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали наркотики у спеціально підготовлених схованках, а згодом збували їх за готівку.

За підрахунками слідства, щомісяця реалізовувалося до 35 тисяч доз, отримуючи понад 12 млн грн незаконного прибутку. Під час проведення майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, готівку й транспортні засоби.

“Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровський області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР Нацполіції України”, ‒ йдеться у пресрелізі.