Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
До суду передали справу керівництва Держекоінспекції Донеччини щодо заволодіння бюджетними коштами

Йдеться про понад 2,9 млн грн бюджетних коштів.

До суду передали справу керівництва Держекоінспекції Донеччини щодо заволодіння бюджетними коштами
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

До суду направили обвинувальний акт стосовно начальника та головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, посадовцям інкримінується розтрата бюджетних коштів у складі організованої групи, службове підроблення та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ посадовці організували схему систематичного заволодіння державними коштами. 

Зокрема йдеться про такі випадки:

  • упродовж травня 2022 – червня 2024 року безпідставно виплачувалася заробітна плата працівнику, який фактично перебував за межами України і не виконував службових обов’язків;
  • керівник інспекції видавав накази про нарахування 16 підлеглим завищеної заробітної плати з надбавками та преміями;
  • головний бухгалтер вимагала від працівників перераховувати приблизно 30% отриманих коштів на власні банківські рахунки та рахунки близьких осіб, прикриваючи це збором нібито «на підтримку військовослужбовців».

Загалом йдеться про понад 2,9 млн грн бюджетних коштів.

  • У серпні прокурори Донеччини повідомили про підозри 20 посадовцям через завдання збитків бюджету на суму понад 43,7 млн грн. 
