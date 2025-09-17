До суду передали справу керівництва Держекоінспекції Донеччини щодо заволодіння бюджетними коштами

До суду направили обвинувальний акт стосовно начальника та головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, посадовцям інкримінується розтрата бюджетних коштів у складі організованої групи, службове підроблення та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ посадовці організували схему систематичного заволодіння державними коштами.

Зокрема йдеться про такі випадки:

упродовж травня 2022 – червня 2024 року безпідставно виплачувалася заробітна плата працівнику, який фактично перебував за межами України і не виконував службових обов’язків;

керівник інспекції видавав накази про нарахування 16 підлеглим завищеної заробітної плати з надбавками та преміями;

головний бухгалтер вимагала від працівників перераховувати приблизно 30% отриманих коштів на власні банківські рахунки та рахунки близьких осіб, прикриваючи це збором нібито «на підтримку військовослужбовців».

Загалом йдеться про понад 2,9 млн грн бюджетних коштів.